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Hakkari Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Eğitim Haberleri

Hakkari Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim'in okunması, sinevizyon gösterimi, konuşmalar ve mevlit yer aldı. Programa Vali Yardımcısı, Rektör, Milli Eğitim Müdürü ve akademik-idari personel katıldı.

Hakkari Üniversitesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir program düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu program, sinevizyon gösterimi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve mevlit ile son buldu.

Programa, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroglu, Rektör Prof. Dr Ömer Pakiş, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Eğitim

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