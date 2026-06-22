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'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na katılan gençlere piknik sürprizi

'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na katılan gençlere piknik sürprizi
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Diyanet'in Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na katılan Hakkari'deki üniversiteli gençler için İl Müftülüğü tarafından piknik düzenlendi. Müftü Okuş, gençlere hitap ederek başarılar diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na Hakkari'den katılan üniversiteli gençler piknik keyfi yaşadı.

Hakkari İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen piknik programı il merkezine bağlı Ağaçdibi köyünde gerçekleştirildi. Programda gençlere hitap eden İl Müftüsü Okuş, "Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Derslerinizin yanında yarışmaya hazırlandınız, yoruldunuz. Yorgunluğunuzu bir nebze olsun gidermek ve zihnen dinlenmenizi sağlamak amacıyla müftülük olarak piknik programı düzenlemeyi uygun bulduk. Sizlerden istirhamım hayatınıza yön verecek öğrencilik yıllarınızı başarılarla geçirmeniz ve bu sıraların kıymetini bilmenizdir. Ülkemiz ve milletimiz yararına olan hayırlı işler üretmenizdir. Yüce Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Programa katılan gençler de, yarışma sürecinin ilanından bugüne kadar müftülükten gördükleri ilgi, alaka ve son olarak düzenlenen piknik nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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