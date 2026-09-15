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Hakkâri’de "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi

Hakkâri’de 'Okul ve Aile' konulu seminer düzenlendi
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Hakkâri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Hakkâri Aile Destek Merkezi 1. Şube’de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

Hakkari Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Hakkari Aile Destek Merkezi 1. Şube'de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin katıldığı seminerde, okul-aile iş birliğinin önemi, ailelerin eğitim sürecindeki rolü ve çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişiminde aile desteğinin etkisi ele alındı. Seminerde ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerini yakından takip etmeleri, öğretmenlerle düzenli iletişim kurmaları ve çocukların yalnızca akademik başarılarına değil, sosyal ve duygusal gelişimlerine de destek olmalarının önemi vurgulandı.

Hakkari Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, eğitimin yalnızca okulda yürütülen bir süreç olmadığını belirterek, ailelerin de çocukların geleceğe hazırlanmasında önemli sorumluluk taşıdığını ifade etti. Abdullahoğlu, aile ile okul arasındaki güçlü iletişimin çocukların eğitim hayatındaki başarısını ve gelişimini doğrudan etkilediğini belirterek, ailelerin eğitim süreçlerine aktif katılımının önemine dikkat çekti.

Seminer, katılımcıların soru ve görüşlerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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