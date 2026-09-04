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Hakkari'de Çocuklardan Geri Dönüşüm ve Çevre Farkındalığı Etkinliği

Hakkari'de Çocuklardan Geri Dönüşüm ve Çevre Farkındalığı Etkinliği
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Hakkâri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi tarafından, COP31 İklim Değişikliği çalışmaları kapsamında geri dönüşüm ve çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi tarafından, COP31 İklim Değişikliği çalışmaları kapsamında geri dönüşüm ve çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) 1. Şube ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve ADEM kursiyerleri bir araya geldi. Etkinlik kapsamında kullanılmayan tekstil ürünleri ile çeşitli malzemeler yeniden değerlendirilerek farklı ürünlere dönüştürüldü. Çocukların aktif olarak yer aldığı çalışmalarda geri dönüşümün önemi, atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve korunmasına ilişkin farkındalık oluşturuldu.

Çevre bilincinin çocuk yaşlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel farkındalık ve geri dönüşüm alışkanlığının önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Çocuk Hakları Komitesi ile ADEM 1. Şube iş birliğinde gerçekleştirilen faaliyetle çocukların üretim sürecine katılması ve çevre konusunda duyarlılık kazanması hedeflendi. Etkinlikte "Geleceğimiz için dönüştürüyor, çocuklarımızla birlikte daha temiz bir dünya için çalışıyoruz" mesajı öne çıktı.

Program, çocukların hazırladığı geri dönüşüm ürünlerinin sergilenmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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