Güldür Güldür Show'un 348. Bölümünde Skeçler

'Güldür Güldür Show'un 348'nci bölümündeki skeçler ise şu şekilde:

PAŞA ABİ 8 SİNEMA

Paşa abinin evine Bahadır,Fikri,Çiçek,Yeter,Hayati,Nazlı ve İbrahim her zamanki gibi bedava yemek için gelir. Hayati'nin yeğeni Jale, Paşa ile röportaj yapacaktır.

Paşa bu sefer yönetmen olmaya karar verir. Jale sorduğu sorulara saçma cevaplar alınca dayanamayıp sonunda gider. Paşa'nın yeni aldığı buhar odasını kullanan Fikri ise ortadan kaybolunca herkes onu aramaya başlar.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Mesut eşi Burcu'nun estetiklerine dur demek için Burcu'nun annesi Nazlı ve babası İbrahim'den yardım ister. Aile bile Burcu'yu ilk anda tanıyamaz.

Polis Burcu'nun kayıp kimliğini kendisine teslim etmeye gelir fakat kimlikteki fotoğraf Burcu'dan farklı olunca evde işler iyice karışır.

BEN ARTIK EVDEN GETİRİYORUM ABİ

Fikri müdavimi olduğu kaliteli bir restorana arkadaşları Çiçek, Ozan ve Jale'yle gider. Ancak Jale ekonomik sebeplerden dolayı yemeğini ve kahvesini yanında getirmiştir.

Garsonla tartışan Fikri restorandan kalkıp tiyatroya gitmeyi teklif eder ancak Jale'nin evden getirdikleri yalnızca yemek ve kahve değildir.

BEN AYDINLANDIM

Nazlı, çocukları Çiçek ile Ozan babaları Hayati'nin çok mutlu ve pozitif tavırlarına bir anlam veremez. Herkes o eski agresif kişinin neden gittiğini sorgular, hatta hasta olduğunu düşünürler. Komşuları gelip Hayati'nin mutlu halini düzeltmeye çalışır ama başaramazlar.

TRUVA ATI

Sadık ve Mustafa'ya savaşı kazandıkları için hediye bir at gelir. İsmail, İbrahim, Fikri ve Hüseyin ise atın içine saklamıştır. Gece saldırmayı beklerler fakat Hüseyin sırf kralın karısı başka birine kaçtı diye savaşmak istemez. Kimse Hüseyin'i ikna edemez. Tam Hüseyin'in dediklerine inanırlarken İbrahim'in kötü koktuğu için atın içinden çıkmasıyla savaşmak zorunda kalırlar.

ÇAYCI ABLA

Yeter, Çiçek, Jale ve Feride'nin erkeklerle ilgili konulmalarına Çaycı Nazlı abla da katılır. Biraz eski kafalı olan Nazlı abla söyledikleriyle kızların kafalarını karıştırır. Nazlı'nın dediklerini yapmaya başlayan kızlar bu durumdan hoşlanmazlar ve eski hallerine geri dönerler.

29 EKİM ÖZEL

Mustafa, Sadık,Hüseyin, İsmail, Paşa ve Mesut askerlerdir. Hayati komutan Ozan ise yardımcısıdır. Askerler yemek olmadığı için hoşaf ile beslenirler.

Nazlı cepheye uzak mesafeden gelir, son tavuklarını pişirip askerlere getirmiştir. Hayati'ye sayıca çok kalabalık olan düşman askerlerini durdurma görevi gelmiştir.

Bütün askerler sayının bir önemi olmadığını söyler, son mektuplarını yazar ve giderler. Ardından Aziz, Yeter, Bahadır,Feride, Burcu, Jale, Fikri, Çiçek ve İbrahim gelir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100.yılı için saygı ve anma konuşmaları yapılır.