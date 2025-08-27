Görme Engelli Nazalin Selvi, Hayalindeki Üniversiteyi Kazandı

MERSİN'de görme engelli Nazalin Selvi (17), hayalindeki üniversite olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı.

Hayalindeki üniversiteye yerleşebilmek için çalışan Nazalin Selvi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görme engeline uygun yöntemlerle eğitim aldı. Sesli anlatım ve Braille alfabesi ile ders işleyen öğretmenler, onun akademik başarısının yanında moral ve motivasyonunu da destekledi. Her gün okuldan sonra kursa gelerek öğretmenleriyle birebir çalışan Nazalin, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı.

Nazalin'in eğitim yılı başında kurs merkezine gelerek taleplerini anlattığını söyleyen Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Kurs Sorumlusu Avni Yalçın, "Nazalin durumunu izah ettiğinde biz öğretmenler olarak hiç yaşamadığımız tecrübeyle karşılaştık. Nazalin'e destek olmak istedik ve olduk da. Yıl boyunca deneme çözümlerinde, konu anlatımlarında, test çözümlerinde birebir yardımcı olduk" dedi.

Nazalin'in üniversiteyi kazanmasının kendilerini çok gururlandırdığını anlatan rehber öğretmeni Yunus Emre Buldu, "Kendisinin hedeflerine doğru ilerleyen yolda bir adım daha atıyor olması bizleri gerçekten gururlandırdı. Nazalin'de bunun bir sonucu olarak üniversiteyi kazandı. Sadece bu süreçte değil, üniversite sürecinde de kendisine desteklerimizi devam ettireceğiz ve daima arkasında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM'

Yıl boyu hazırlandığı bir sınavdan ilk 10 bine girerek iyi bir sonuçla çıktığını belirten Nazalin Selvi, duygularını şöyle ifade etti:

"Geçen yıl temmuz ayında diğer dershanelerle görüştüm. Denemelerin ve konu anlatımlı derslerin birebir okunması konusunda yardımcı olunması için. Ama hiçbir kurs merkezi kabul etmedi ve birebir konu anlatımı için öğretmen ayarlayamayacaklarını söylediler. Biz de buraya başvurduk ve yıl boyu denemelerimin hepsi okundu. Matematik, Türkçe, tarih soruları gibi aklınıza gelebilecek tüm derslerin sorularını ve konu anlatımlarını birebir çalıştık. Hayatın karşıma çıkardığı imkanlar buydu. Sonuna kadar kullandım ve kullanacağım. Bana yardımcı olan öğretmenlerim sayesinde böyle bir başarı elde ettim."

Desteklerinden dolayı Büyükşehir'e teşekkür eden anne Emine ile baba Selahattin Selvi, "Kızımı her süreçte desteklediler, yanında oldular. Bu sayede buralara geldik. Çok teşekkür ederim emeği geçenlere. Görme engelinden dolayı başka merkezler kabul etmedi. Buradaki öğretmenler yardımcı oldular, işimizi kolaylaştırdılar" dedi.