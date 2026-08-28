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Yüksekova’da Gurur Günü: Görme Engelli Beyza, İTÜ Konservatuvarı’nı Kazandı

Yüksekova’da Gurur Günü: Görme Engelli Beyza, İTÜ Konservatuvarı’nı Kazandı
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Hakkari Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, doğuştan görme engelli Beyza Zelal Karay’ı makamında ağırladı.

Hakkari Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, doğuştan görme engelli Beyza Zelal Karay'ı makamında ağırladı.

Azmi ve müzik yeteneğiyle dikkat çeken Beyza Zelal Karay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kaymakam Hülür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyza ile gurur duyduğunu belirterek, "Yolun açık olsun Beyza. Yüksekova seninle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

Beyza Zelal Karay'ın başarısı, Yüksekova'da büyük sevinç ve gururla karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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