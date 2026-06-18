Dev Türk bayrağı altında meslek festivali coşkusu

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim Tanıtım Festivali, yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki dev Türk bayrağının gölgesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festivalde ortaokul öğrencileri hem meslek alanlarını yakından tanıdı hem de gün boyu süren etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale, Köprübaşı ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojisi ile Kimya Teknolojisi alanlarında hazırlanan uygulamalı tanıtımları inceleyerek meslekler hakkında bilgi aldı.

Festivale Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Köprübaşı Kaymakamı Bilal Doğan, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz ile çok sayıda kurum amiri, oda başkanı ve davetli katıldı. Protokol üyeleri stantları inceleyerek öğretmen ve öğrencilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festival kapsamında pentatlon sahasında çeşitli yarışmalar ve sportif etkinlikler düzenlenirken, etkinlik alanına serilen yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki dev Türk bayrağı günün en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Yarışmalar ve gösteriler dev Türk bayrağının altında gerçekleştirilirken, katılımcılar etkinliğe ayrı bir anlam katan bu görüntüyü ilgiyle takip etti.

Gün boyunca düzenlenen ödüllü oyunlar, mini konserler ve gösterilerle öğrenciler eğlenceli vakit geçirirken, festival kapsamında dondurma ve öğle yemeği ikramı da yapıldı. Okulun Özel Eğitim Sınıfı tarafından hazırlanan sergi ile Halk Eğitimi Merkezi'nin taş baskı çalışmaları da ziyaretçilerden ilgi gördü. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de etkinliklere destek verdi.

Festival sonunda değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Ufuk Gülcan, mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek organizasyona katkı sağlayan öğretmenlere, öğrencilere, kurumlara, sponsor firmalara ve katılım sağlayan misafirlere teşekkür etti. Gülcan, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri tanımalarını sağlayan bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı