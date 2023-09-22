Gönüllüler Tarafından Engelli Çocuklar İçin Oyun Odası Yapıldı

Gönüllüler tarafından engelli çocuklar için oyun odası yapıldı

BATMAN - Batman'a İstanbul, Van, ve Ankara'dan gelen bir grup gönüllü, Sakarya Özel Eğitim Anaokulunda engelli çocuklar için oyun odası oluşturdu.

Batman'da Sakarya Özel Eğitim Anaokulu, engelli çocuklar için özel eğitim veren bir devlet okulu olmasına karşın okul bünyesinde bir oyun odasında birçok eksik bulunuyordu. Batman'a İstanbul, Van, ve Ankara'dan gelen bir grup gönüllü okul bünyesinde bulunan oyun odasının bütün eksiklerini kendi çabalarıyla karşıladı. Çocukların kırtasiye ve materyal eksiklerini tamamladıklarını söyleyen Gülümse Çocuk Köy Okulları Yardımlaşma Projesi Kurucusu Nur Banu Türk, "4 yıldır okullara kırtasiye desteğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünde burada 3 ekiple beraber öğrencilerimizin kırtasiye desteklerini ve diğer materyallerini temin ettik, geleceklerine bir tuğla daha eklemiş olduk" dedi.

"Mutluluklarına bir nebze katkıda bulunmak istiyorum"

Çocuklara taç, toka ve bileklik gibi malzemeler yaptığını belirten Güler Yüzlü Çocuklar Projesi Kurucusu Hülya Erdoğan, "Çocukları gülümsetmek için onlara taç, toka ve bileklik yapıyorum. Mutluluklarına bir nebze katkıda bulunmak istiyorum. İstanbul'dan geldim. Sevilay hanımla tanıştım ve onun aracılığıyla yolculuğumuz devam ediyor" diye konuştu.

"Allah benim canımı oğlumdan önce almasın sözü benim hayatımın dönüm noktası oldu"

5 yıldır 70 okula desteklerinin devam ettiğini belirten Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Kurucusu Sevilay Akbaş, "Bugün tam 5 yıl oldu. 5 yıl içerisinde Türkiye genelinde 70 okulda özel eğitim sınıfları ve anasınıfları, ve zeka oyunları sınıfları oluşturduk. Çok zorlu dönemden geçtiğim bir dönemdi. İşten eve gelirken otobüste 2 bayanın konuşmasındaki Allah benim canımı oğlumdan önce almasın sözü benim hayatımın dönüm noktası oldu. Bazı okullardaki tanıdığım öğretmenlerle konuştuğumda özellikle özel eğitime ihtiyacı olan çocukların çok sıkıntılarının olduğunu öğrendim ve onların eğitimlerine destek amaçlı materyallerle başladık. Yozgat Sarıkaya'da başladık, şimdi Türkiye'nin 7 bölgesindeyiz. Sakarya Batman Özel Eğitim Anaokulunda ise 3 ekip birlikte çalıştık. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli'nin katılımıyla birlikte 4 ekip olduk diyelim. Bu işler el birliğiyle, gönül birliğiyle, yürek birliğiyle olur. Yürekler birlik olursa da her yer cennet olur" ifadelerini kullandı.

Oyun odasının açılışından sonra Güler Yüzlü Çocuklar Projesi Kurucusu Hülya Erdoğan tarafından engelli çocuklara kendisinin yapmış olduğu hediyeler verildi.