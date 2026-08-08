Düzce Valisi Makas, Gölyaka Atatürk Ortaokulu İnşaatını İnceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden 16 sınıflı Gölyaka Atatürk Ortaokulu'nun inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, yapımı devam eden Gölyaka Atatürk Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. 16 sınıflı olarak inşa edilen okulun çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Makas'a; yöneticiler de eşlik etti. Yüklenici firma yetkililerinden okulun inşaat süreci ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Mehmet Makas, devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Mehmet Makas, 16 sınıflı Gölyaka Atatürk Ortaokulu'nun ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek yatırımın hayırlı olmasını diledi ve projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı