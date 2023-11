GKV Özel Okulları'nda Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında bütün Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda da düzenlenen anma etkinliklerinde hüzün hakimdi. GKV Özel Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve drama etkinliklerinin yanı sıra miniklerin özel gösterileri dikkat çekerken Atatürk'ün yaşamının anlatıldığı belgesel büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85.yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen anma töreninde hüzün hakimdi. Sabahın erken saatlerinde GKV eğitim kampüsüne gelen öğrenciler, ellerindeki çiçekleri Atatürk anıtına bırakarak saygı duruşunda bulundular. İlk tören 09.05'de okul bahçesinde gerçekleştirildi. Bahçede düzenlenen törende GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Atatürk anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler tarafından günün anısına okunan şiir ve yapılan konuşmalarda Atatürk'ün yaşamından kesitler anlatıldı.

GKV Özel Okulları çok amaçlı salonunda düzenlenen anma töreni hüzünlü geçti. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'nin yanı sıra kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerle velilerinin katıldığı anma töreninde programı hazırlayan öğrenciler gösterdikleri yüksek performansla dikkat çektiler.

"Türk ulusu O'nu sadece 10 Kasım'larda değil, her an yaşamakta ve kalbinde yaşatmaktadır"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet yaptığı konuşmasında Atatürk'ün sadece bir milletin değil tüm insanlığın evladı, karanlığın karşısına dev gibi çıkan bir umut ışığı olduğunu ifade ederek, "Refah ve huzurun, özgür ve medeni yaşamanın garantisi onun ilkelerini izleyebilmek, yılmaz bekçileri olabilmek gençliğin boynuna borçtur. Çünkü o yarınları siz gençlere emanet etmiş, aydınlanma yolunda durmanın, pes etmemek olduğunu yaşayarak göstermiştir. Egemenlik ve medeniyet yolunda durmak, dinlenmek yoktur. Çalışmak ve öğrenmek, öğrendiklerini hayata yansıtmak, kalkınmak ve doğruluktan ayrılmadan başarılı olmak vardır. Tarihe Türk' ün armağanı olan mertliğin, tarihteki en büyük örneği olan Mustafa Kemal Atatürk, düşmanlarına dahi merhamet ve saygıda kusur etmeyen örnek bir lider aydın, ileri görüşlü, askeri ve siyasi bir önderdir. Başöğretmendir. Türk ulusu onu sadece on kasımlarda değil, her an yaşamakta ve kalbinde yaşatmaktadır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak, bizler de 1963 yılından bu yana Atatürk'ün izinden ilerleyerek sayısız kıymetli ve başarılı gençler yetiştirmenin ve çağdaş Türkiye'nin yükselen neslini gururla izlemenin gayreti içerisindeyiz. Sevgili gençler, ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, 'Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz' demişti. Öyleyse sizler, Atatürk gibi yüce bir varlığın önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun çocuklarısınız. Işığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk'ten almaktasınız ve 'En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza değin yaşatacaksınız. Bize bıraktığı ışık, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu ışık sadece yolumuzu değil, içimizi de ısıtıp aydınlatmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Atatürk'ü anma töreninde salonda hüzün hakimdi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ardından GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Bir Resim Yap Çocuğum" adlı görsel şiir, öğrenci Ece Taştan'ın "Fikirler Ölmez" konuşması, "Hatıralarıyla Atatürk" drama oyunu, "Karanlıktan Aydınlığa" oratoryosu, "Zeybek Gösterisi", Atatürk'ün kendi sesinden "Selanik Türküsü", GKV Özel Anaokulu öğrencilerinin "Atatürk ve Çocukları" dans gösterisi, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" korosu ile son buldu. - GAZİANTEP