GKV'de Ebeveyn-Çocuk İlişkisinde Denge Kurma Stratejileri masaya yatırıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından velilere yönelik olarak Dr. Klinik Psikolog Batuhan Kurtoğlu'nun katılımıyla "Ebeveyn Olmanın İncelikleri, Duygular Serbest, Sınırlar Net" konulu seminer gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören seminere yüksek katılım dikkat çekti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen "Ebeveyn Olmanın İncelikleri, Duygular Serbest, Sınırlar Net" konulu seminere Dr. Klinik Psikolog Batuhan Kurtoğlu konuşmacı olarak katıldı. Yoğun ilgi gören seminerle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Ebeveynlere yönelik düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören söyleşimiz toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Seminer kapsamında velilerimiz, çocuklarla kurulan iletişimde duyguların sağlıklı bir şekilde ifade edilmesinin önemi, disiplin sürecinde net ve kararlı sınırların nasıl çizileceği ve ebeveyn-çocuk ilişkisinde denge kurma stratejileri konularında bilgilendirilmiştir. İnteraktif bir ortamda sunulan örnekler ve çözüm önerileriyle velilerimizin çocuklarının gelişimsel süreçlerine daha bilinçli bir şekilde rehberlik etmeleri ve aile içi iletişimi güçlendirmeleri hedeflenmiştir. Velilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, çocuklarımızın sağlıklı bir psikolojik iklimde yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlayan verimli bir paylaşım alanı oluşturmuştur" dedi.

Çocuk anne baba ilişkilerine yönelik bilgilendirmelerin ve söyleşilerin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği bilgisi de verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı