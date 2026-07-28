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Giresun'da mevsimlik tarım işçileri için kapsamlı destek programı

Giresun'da mevsimlik tarım işçileri için kapsamlı destek programı
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Fındık hasadı döneminde Giresun’a gelecek mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri kapsayan bir dizi çalışma hayata geçirileceği belirtildi.

Fındık hasadı döneminde Giresun'a gelecek mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri kapsayan bir dizi çalışma hayata geçirileceği belirtildi.

Valilik koordinesinde gerçekleştirilen Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden kopmaması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için ilgili kurumlara çeşitli görevler verildi.

Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçici yerleşim merkezinde bulunan çocuklara yönelik müzik, resim ve okuma kursları ile anasınıfları açılacak, bu faaliyetlerde görev alacak yeterli sayıda öğretmen ve personel görevlendirilecek. Ayrıca konaklama alanına gelen çocukların e-Okul sistemi üzerinden kayıtlarının e-METİP sistemine aktarılması sağlanarak eğitim süreçleri yakından takip edilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise geçici yerleşim alanında bulunan çocuklar için gezici kütüphane aracılığıyla kitap okuma ve tanıtım etkinlikleri düzenleyecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla sportif faaliyetler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ailelerin sosyal hizmetler konusunda bilgilendirileceği, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıların sunulan hizmetlerden yararlanmalarının sağlanacağı da belirtildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı kapsamında mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocuklarına ilişkin bilgilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletileceği, böylece çocukların eğitim süreçlerine erişimin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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