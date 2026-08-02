Gıda atıklarından dünya finaline

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Duygu Geçkin'in, meyve ve sebze atıklarından kozmetik sektörüne yönelik doğal pigment üreten girişimi Chroma Naturals, Creative Business Cup Türkiye'yi kazanarak Danimarka'daki dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Türkiye'nin yenilikçi endüstrilerdeki gücünü artırmak ve yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Creative Business Cup'ın ( Türkiye Yaratıcı İş Kupası) kazananı belli oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin'in, meyve ve sebze atıklarını katma değerli ürünlere dönüştürerek kozmetik sektörüne yönelik doğal pigmentler üretmek amacıyla kurduğu 'Chroma Naturals', yarışmada birincilik elde etti. Sürdürülebilirlik, bilim ve girişimciliği bir araya getiren projesiyle zirveye ulaşan Geçkin, 26-27 Ağustos tarihlerinde Danimarka'da gerçekleştirilecek ve 50'yi aşkın ülkeden girişimcinin yer alacağı dünya finallerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İEÜ+KREA) tarafından Create In İzmir projesi kapsamında, İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Creative Business Cup Türkiye 2026'nın finali, büyük heyecana sahne oldu. Finale kalan ve yenilikçi iş fikirleriyle dikkat çeken 9 proje, birinciliğe ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmanın 4 kişilik jüri heyetini ise İEÜ+KREA Müdürü Dr. Gözde Çeviker, İZKA Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. M. Sencer Özen, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Melekleri Yatırım Ağı İcra Kurulu Üyesi Berk Altınkeserler ile İEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Yeliz Koç Erikan oluşturdu.

Yurt dışında tanıtacak

Yenilikçi girişimleri uluslararası ölçekte görünür kılmayı ve küresel iş ağlarıyla buluşturmayı amaçlayan yarışmada tüm projeler; yenilikçilik, iş modeli, ölçeklenebilirlik, uluslararası büyüme potansiyeli ve etki kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Final sunumlarının ardından İEÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin tarafından kurulan Chroma Naturals, birinciliğe ulaşarak Creative Business Cup Dünya Finali'ne katılma hakkı kazandı. Geçkin, Danimarka'nın Kopenhag kentinde yapılacak finallerde çalışmalarını uluslararası alanda tanıtma ve güçlü iş bağlantıları kurma fırsatı bulacak.

Kozmetik sektörüne doğal katkı

Yarışmada birinciliğe ulaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Geçkin, "Chroma Naturals ile kozmetik sektöründe kullanılan petrol bazlı ve hayvansal renklendiricilere alternatif olarak, gıda yan ürünlerinden elde edilen doğal pigmentler geliştiriyoruz. İlk pigment ürünümüzü, TÜBİTAK destekli projemiz kapsamında yeşil özütleme, dondurarak kurutma ve mikroenkapsülasyon yöntemlerinden yararlanarak geliştirdik. Elde ettiğimiz bu ürünün kozmetik formülasyonlarında güvenli, sürdürülebilir ve temiz içerik yaklaşımına uygun olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte çalışmalarımız tek bir pigmentle sınırlı değil. Farklı bitkisel kaynaklardan yeni pigment grupları geliştirmeye, bu pigmentlerin etki alanlarını ve kozmetik başta olmak üzere farklı sektörlerdeki kullanım potansiyellerini araştırmaya devam ediyoruz. Yarışmada elde ettiğimiz birincilik, yeni iş birlikleri kurmak ve çalışmalarımızı daha geniş kullanım alanlarına taşımak açısından önemli bir fırsat" diye konuştu.

"Potansiyeli gösterdi"

İEÜ+KREA Müdürü Dr. Gözde Çeviker, Creative Business Cup Türkiye'nin yenilikçi girişimlerin gelişmesi ve uluslararası pazarlara açılması açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, "Bu yıl finale kalan projeler, İzmir'in ve Türkiye'nin sahip olduğu yenilikçi potansiyeli bir kez daha açıkça ortaya koydu. İzmir Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birliği sayesinde girişimcilerimize deneyim kazanabilecekleri, iş ağlarını genişletebilecekleri ve uluslararası fırsatlara erişebilecekleri önemli bir ortam sunduk. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, Create In İzmir kapsamında şehrimizdeki yenilikçi endüstriler ekosisteminin gelişmesine öncülük etmeyi, üniversite ile sektör arasındaki bağı güçlendirmeyi ve yenilikçi girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Chroma Naturals'ın Türkiye birincisi olarak ülkemizi dünya finalinde temsil edecek olması da bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Duygu Geçkin'i kutluyor, Kopenhag'da başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı