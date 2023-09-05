GES Projesi'nde İlk Etap Tamamlandı

Adıyaman Belediyesi tarafından enerji giderlerini azaltmayı hedefleyen Güneş Enerji Santrali Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Avrupa Birliği fonlarından sağlanan ve yaklaşık 1 MW büyüklüğünde olan proje, kısa süre içerisinde belediyeye devredilecek. Projenin tamamlanmasıyla kent merkezinin enerji giderlerinin büyük oranda azaltılması planlanıyor.

Yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlara imza atan Adıyaman Belediyesi'nin projelerinden bir tanesi olan ve enerji giderlerinin minimuma indirileceği Güneş Enerji Santrali Projesi'nde ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Adıyaman Belediyesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği fonlarından sağlanan, Güneş Enerji Santrali Projesi'nin ilk etap çalışması tamamlandı. Yaklaşık 1 MW' lık büyüklükte olan proje, kısa bir süre içerisinde Adıyaman Belediyesine devredilecek olup il merkezinin enerji giderlerinin büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: "Şu an Bahçecik Mahallesindeyiz ve burada GES Projesi için faaliyete başlandı. İnşallah yakın bir zamanda resmi prosedürler de biterse belediyemize devredilecek olan proje yaklaşık 1 megavatlık büyüklükte ve memleketimizin çok ciddi bir şekilde yükünü alacak. Tabi bununla yetinmeyeceğiz. 4.6 megavatlık bir başvurumuz daha var ancak depremden dolayı biraz ertelendi. İnşallah o proje de hayata geçtiğinde Adıyaman Belediyesinin enerji giderlerinin büyük bir kısmını karşılayacak. Şimdiden memleketimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah yeni projelerde buluşmaya devam edeceğiz." şeklinde sözlerini dile getirdi.

Adıyaman'ın yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli projelerle birleştirilmesine olanak sağlayan Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde büyük oranda tasarruf elde edecek projelere imza atmayı planlıyor.