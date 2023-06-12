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Genç Türklerden Bronz Sürprizi

Genç Türklerden Bronz Sürprizi

Eğitim Haberleri

Avusturya'nın Linz şehrinde farklı yaş kategorilerinde 13 ülkeden koronun yarıştığı, uluslararası koro yarışmasında Ankara okulu Blis'in korosu Vox Blis ülkemizi başarıyla temsil etti.

Açılış töreni Tuna nehrinde tekne turu ile gerçekleşen festivale, yaşları 10 ila 12 arasında değişen küçük koristlerden oluşan, şefliğini Giray Bayer'in yaptığı, piyanoda Bilkent Üniversitesi piyano bölümünden Sadakat Velibekova'ın eşlik ettiği Vox Blis Ortaokul Korosu, tüm koro şefleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

USA Camp olarak turizm sektöründe başarılı projelere imza atan Berk Aktan'ın organizasyonunu gerçekleştirerek, bizzat eşlik ettiği koro, ilk uluslararası yarışmasında, tüm jüri üyelerinin ortak kararı ile Bronz Diploma almaya hak kazandı. Diploma töreni sonrası öğrencilerc kendileri için özel olarak düzenlenen Linz ve Viyana şehir turlarına katıldılar.

Genç Türklerden Bronz Sürprizi

Öğrencilerden Altın Sözü!

İlk yarışmalarında büyük bir süprize imza atan genç koristler, yarışma sonrasında bir sonraki yıl için hedefi şimdiden "Altın" olarak belirledi.

Hande Yüksel Aydın
Hande Yüksel Aydın
Editör Haberler.com - Eğitim

Avusturya Eğitim Haberler

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