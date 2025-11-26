Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Ataması Ardahan'a yapılan genç öğretmen adayının, sonucu dedesiyle birlikte öğrendiği anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu. Ekranda Ardahan'ı gördüğünde şaşkınlığı yüzüne yansıyan genç kız "Biliyordum oranın geleceğini" sözleriyle duygularını dile getirdi.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede pek çok kişi tarafından izlenen videonun altına farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Türkiye'nin en soğuk şehrine hoş geldin" ifadeleriyle esprili mesajlar yazarken, bazıları da "Ardahan diye niye beğenmedi?", "Ben Ardahanlıyım, ben atansam ben bile istemezdim" yorumlarıyla görüşlerini dile getirdi.