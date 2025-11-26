Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Ardahan'a öğretmen olarak atanan genç kızın dedesiyle birlikte atama sonucunu öğrendiği anlar, paylaşılan videoyla gündem oldu. Ekranda Ardahan'ı görünce şaşkınlığını "Biliyordum oranın geleceğini" sözleriyle dile getiren gence, sosyal medyada hem kentin soğuk havasına gönderme yapan esprili yorumlar hem de Ardahan tercihine yönelik eleştiriler yapıldı.
- Genç öğretmen adayının ataması Ardahan'a yapıldı.
- Öğretmen adayı Ardahan'ı gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
- Sosyal medyada Ardahan'ın soğuk iklimi ve atama kararına ilişkin farklı yorumlar yapıldı.
Ataması Ardahan'a yapılan genç öğretmen adayının, sonucu dedesiyle birlikte öğrendiği anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu. Ekranda Ardahan'ı gördüğünde şaşkınlığı yüzüne yansıyan genç kız "Biliyordum oranın geleceğini" sözleriyle duygularını dile getirdi.
YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Kısa sürede pek çok kişi tarafından izlenen videonun altına farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Türkiye'nin en soğuk şehrine hoş geldin" ifadeleriyle esprili mesajlar yazarken, bazıları da "Ardahan diye niye beğenmedi?", "Ben Ardahanlıyım, ben atansam ben bile istemezdim" yorumlarıyla görüşlerini dile getirdi.