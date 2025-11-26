Haberler

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Ardahan'a öğretmen olarak atanan genç kızın dedesiyle birlikte atama sonucunu öğrendiği anlar, paylaşılan videoyla gündem oldu. Ekranda Ardahan'ı görünce şaşkınlığını "Biliyordum oranın geleceğini" sözleriyle dile getiren gence, sosyal medyada hem kentin soğuk havasına gönderme yapan esprili yorumlar hem de Ardahan tercihine yönelik eleştiriler yapıldı.

Ataması Ardahan'a yapılan genç öğretmen adayının, sonucu dedesiyle birlikte öğrendiği anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu. Ekranda Ardahan'ı gördüğünde şaşkınlığı yüzüne yansıyan genç kız "Biliyordum oranın geleceğini" sözleriyle duygularını dile getirdi.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede pek çok kişi tarafından izlenen videonun altına farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Türkiye'nin en soğuk şehrine hoş geldin" ifadeleriyle esprili mesajlar yazarken, bazıları da "Ardahan diye niye beğenmedi?", "Ben Ardahanlıyım, ben atansam ben bile istemezdim" yorumlarıyla görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCenk Can:

title
