- Geleceğin aşçılarını yetiştirecek olan uygulama mutfağının açılışı Yunus Emre Akkor tarafından yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü geleceğin aşçılarını en iyi şekilde hazırlamak adına hayata geçirdiği tam donanımlı uygulama mutfağının açılışı ünlü aşçı Yunus Emre Akkor'un katılımı ile yapıldı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi "10. Yıla 10 Etkinlik" çerçevesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri için yaklaşık 800 metrekare alanda modern ekipmanlar ve araç gereçlerle donattığı yeni uygulama mutfağını hayata geçirdi. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı olarak deneyimleyeceği İESÜ Gastronomi Mutfağının açılışına Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Canan Hecer'in yanı sıra ünlü aşçı Yunus Emre Akkor da katılım sağladı.

"Geleneğe dayandıramadığınız hiçbir değer üretimde evrenseli yakalayamaz"

Mutfakta öğrencilerle de bir araya gelerek fikirlerini paylaşan Yunus Emre Akkor, geleneksel Türk mutfağına daha fazla sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Akkor, "Biz yıllarca kendi mutfak kültürümüzü unutup batı mutfaklarına özendik. Kendi yaptığımız yemekleri küçümsedik ve onların yemeklerini çok yukarıya çıkardık. Aslında bu dünyada ne iş yaparsanız yapın geleneğe dayandıramadığınız hiçbir değer üretimde evrenseli yakalayamaz. Yani siz yaptığınız işin geleneğini bilmiyorsanız uluslararası bir başarı elde etme şansınız olmaz. Burada tane tane bir pirinç pilavı yapmadan İtalya'da bir yarışmada Risotto ile ödül alma şansınız söz konusu değil. Kendi kültürel değerlerimizin doğru bir şekilde anlatıldığı okullarda bundan sonraki nesiller için önemli bir ayrıcalık doğacak. Dolayısıyla biz hep böyle kültürümüzü unutarak ilerlemeye alışmışız şimdi tekrar başa döndük hafızalarımızı tazeliyoruz. Bundan sonraki dönemde kendi mutfak kültürümüzün önemi ve değeri ile birlikte dünyada ve uluslararası arenada kendi mutfağımızın ne kadar etkileyici yemeklerden, pişirme tekniklerinden ve insan sağlığına faydalı maddelerden oluştuğunu göstermeye çalışacağız" dedi.