Gediz MYO öğrencilerine sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi verildi

Gediz MYO öğrencilerine sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gediz Sosyal Hizmet Merkezi personeli, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi verdi. Eğitimde öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve güvenli ilişkilerde farkındalık artırması hedeflendi.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitim düzenlendi.
Eğitimde, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve güvenli, sağlıklı ilişkiler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Öğrencilerin bilinçli yaşam ve sağlıklı ilişkiler konusunda bilgilendirildiği eğitimle, bu alanlarda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı