Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gediz MYO öğrencilerine sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gediz MYO öğrencilerine sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gediz Sosyal Hizmet Merkezi personeli, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi verdi. Eğitimde öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve güvenli ilişkilerde farkındalık artırması hedeflendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimde, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve güvenli, sağlıklı ilişkiler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Öğrencilerin bilinçli yaşam ve sağlıklı ilişkiler konusunda bilgilendirildiği eğitimle, bu alanlarda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

Tüm ülkeye acil çağrı! Gıda ve su stoklayın
İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor