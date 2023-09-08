Gediz'de Toplum Yararına Programı (TYP) İçin Kura Çekimi Yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde çalışacak personel kurayla belirlendi.

Gediz Halk Eğitimi Merkezinde noter huzurunda kura sonucu çalışacak olan 20 TYP temizlik personeli belirlendi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya İŞ-Kur İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği 20 TYP çalışanı için kura çekimi gerçekleştirildi.

TYP için yapılan kura sonuçlarına göre isimler şu şekilde oluştu: "Neslihan Özdinç, Rabia Akbulut, Günnur Kara, Selma Korkut, Sultan Akpınar, Nagihan Sezen, Gülten Ören, Hacer Tülüoğlu, Arife Şahin, Nergiz Taşpınar, Gözde Bahadur, Umahan Kartal, Büşra Örenç, Hamide Özdemir, Fatma Gülen, Gonca Durmuş, Svgi Özkan, Evrim Bülbül, Hatice Demirdağ, Aysel Demir."

İsimleri belirlenen çalışanlar 11 Eylül tarihinde işbaşı yapacaklar. Kura çekimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Şube Müdürü Yusuf Dağ katıldı. - KÜTAHYA