Gediz'de Havva Ana Kız Kur'an Kursu faaliyete geçti

Gediz Müftüsü Sebahattin Turan: "Havva Ana Kız Kur'an Kursu örnek bir kurs oldu"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hayırsever bir vatandaş tarafından inşaatına başlanan ve yine Gedizli hayırseverlerin destekleri ile inşaatı bitirilen Havva Ana Kız Kur'an Kursu faaliyetlerine başladı.

Uluoymak Mahallesinde 4 yıl önce eski binası yıkılarak yeniden inşa edilen Havva Ana Kız Kur'an Kursu, kız öğrenciler için hafızlığa hazırlık, hafızlık öncesi eğitimi ve hafızlık eğitimi verecek. Kursta 60 kız öğrenci hafızlık eğitimine başladı.

Gediz Müftülüğü olarak vatandaşlara hizmet etme gayretinde olduklarını söyleyen Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, "Kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, camilerimizle, kuran kurslarımızla Gedizlilerin hizmetindeyiz. İlçemiz çok güzel bir esere daha kavuştu" dedi.

Müftü Turan, "Kütahya'da örnek olabilecek kız kursuna, hafızlık kız kursuna kavuşmuş olduk. Yaklaşık 3-4 yıldır inşaatı devam eden, hayırsever gönlü zengin bir vatandaşımızın desteği ile inşaatı başlayan ve devam eden Havva Ana Kız Hafızlık Kursumuzun inşaatı tamamlandı. Bütün gerekler yerine getirildi. Şu anda 60 kız öğrenciye kapılarını açtı. Hafızlık öncesi, Hafızlığa hazırlık ve hafızlık eğitimi kursumuzda başladı, eğitim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Turan, "Orada çocuklarımız Kur'an'ımızı okuyor. Vatandaşlarımıza dua ediyorlar. Tertemiz çocuklar. Hocalarımız onlara rehberlik ve eğiticilik yapmaya çalışıyor. Nitekim birçok vatandaşımızın çocukları da yaz kurslarında oraya gelerek dini bilgileri öğrenmeye çalıştılar orayı şenlendirdiler. Kursumuz her şeyi ile örnek bir kurs oldu" şeklinde konuştu.

Müftü Turan son olarak, "Hayırseverimiz isminin paylaşılmasını istemediği için kim olduğunu açıklamıyorum. Kendisinden Rabbim razı olsun. Hiç bir şeyden sakınmadılar. Her şeyi ile orayı yapma gayretinde oldular ve yaptılar. Eksik kalanları diğer hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapmaya çalıştık. Kapılarımız her zaman vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır. Ben az çok ne kadar katkısı olan kardeşimiz varsa hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bizim çalışmalarımız devletimiz içindir, milletimiz içindir. Ortaya çıkan kurum da devletindir, milletindir. Bizler de bugün için buranın görev yapan görevlileriyiz. Rabbim Devletimizi milletimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin" diyerek sözlerini noktaladı.