Gaziantep'te 6. Ahlak Şurası Başladı

GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ), '6'ncı Ahlak Şurası', başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Şura İcra Heyeti Başkanı Esra Kalyoncu Değerli, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. 6'ncısı düzenlenen şurada modern dünyada anlam, gaye ve değer ekseninde derinleşen ahlak krizine karşı, İslami düşüncelerin çağın sorunlarına nasıl cevap vereceğinin yanı sıra bireysel ve toplumsal çözüm yolları da ele alınacak.

Programda konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, ahlakın sadece bireylerin hayatını değil, toplumların kaderini de belirleyen temel bir değer olduğunu belirterek, "Bu şuramızın 2 gün boyunca somut çıktıları olacağına inanıyoruz. Üniversitemiz, bir vakıf anlayışının, bir fikrin, insana hizmet anlayışının tezahürü olarak kurulmuştur. Bu kuruluş çalışmalarının mütefekkir heyetinde yer alan Diyanet İşleri önceki dönem başkanımız, İslam Düşünce Enstitüsü kurucusu Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamızın böyle önemli bir konunun gündeme alınmasına öncülük etmelerine ve üniversitemizin ev sahipliğinde yapılmasına olanak sağladığı için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise şuraya ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını ifade ederek, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bilimsel üretim kadar önem verdiği bir diğer alan da değerler eğitimi ve medeniyet perspektifidir. Bu bağlamda, İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile birlikte böylesi anlamlı bir şuraya ev sahipliği yapmak bizler için sadece bir akademik sorumluluk değil, inandığımız değerlere olan bağlılığımızın bir ifadesidir diye konuştu.Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğrencilere seslenerek, ahlaklı bir toplumun temellerinin gençler ile mümkün olduğunu ve gençlere güvendiklerini söyledi.Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın oturum başkanlığını yaptığı 'Çağın Ahlak Krizlerini Ortaya Koymak' panelinde, Prof. Dr. Mehmet Görmez 'Dijital Dünyada Haya Ahlakı' konusunu ele alırken, Uzman Psikolog Dr. Mustafa Merter ise 'Son Savaş İnsanlığın Yeniden Yapılandırma Projesi ve Ahlak" üzerine değerlendirmelerde bulundu.3 gün sürecek 6'ncı Ahlak Şurası'nda; 'İnsan-Fıtrat, Ahlak ve Hukuk', 'Ahlak, Din ve Hayat', 'Modern Dönemin Neden Olduğu Ahlak Sorunları', 'Çağın Meydan Okumaları Karşısında Ahlak ve Din' ve 'İslami İlimlerin Ahlak Üzerine Yeniden İnşası' başlıklı oturumlar düzenlenecek.