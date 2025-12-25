Haberler

Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor
Fenomen öğretmenlerin ardından avukatlar için de harekete geçiliyor. Barolar aracılığı ile avukatların sosyal medya kullanımı da mercek altına alınıyor. Hazırlanacak sosyal medya kullanımına ilişkin rehberle, etik dışı ve müvekkil mahremiyetini ihlal eden paylaşımlara net denetim getirilecek.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il milli eğitim müdürlüğünden fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi istedi.
  • Fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesapları incelenecek ve mevzuata uymayanlara disiplin cezası verilecek.
  • Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde, avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin bir rehber hazırlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik şikayetler üzerine, il milli eğitim müdürlüklerinden bilgi istedi. Fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesaplarının tek tek kontrol edileceği ve mevzuata uymayanlara disiplin cezası verileceği belirtildi. Bu kararın ardından benzer bir adım da fenomen avukatlar için atılacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN MEB'E VE CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip öğretmenlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve MEB İletişim Merkezi'ne (MEBİM) çok sayıda şikayet geldi. Bakanlık, şikayetlerin artması üzerine 81 il milli eğitim müdürlüğünden fenomen öğretmenler ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi istedi. ülke genelindeki fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesapları incelenecek. İnceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabiliyor. Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, 'kınama cezası' veriliyor. Kınama cezaları ise öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalıyor.

AVUKATLAR İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye gazetesindeki habere göre; hukuk camiasında etik kurallar ve mesleğin saygınlığını korumaya yönelik yeni düzenlemeler planlanıyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde, baroların desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin bir rehber hazırlanacak. Paylaşımların bilgilendirme mi yoksa reklam niteliği mi taşıdığı ayrıntılı değerlendirilecek. Rehberle, müvekkil mahremiyetini ihlal eden ve mesleğin etik sınırlarını aşan içeriklere karşı daha net bir denetim mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıharun yakar:

meclisteki soytarılar içinde aynı hareketi bekliyoruz, bu ülkede ne millet vekili ne cumhurbaşkanı kimse dokunulmaz olmamalı, herkes adalete hesap verebilmeli .

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Allah Devletimizden razı olsun. Devletimiz artık edep, ahlâk, terbiye ve geleneklere önemsemeye başladı.. Çocuklarımız kötü giyimli insanları görmeyecek. Onlardan örnek almayacak. Sonuna kadar genel başkanım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım.. Allah ona 50 yıl daha ömür eklesin ve Devletimizi yönetsin. ^_^

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

giyimden kuşamdan yemekten içmekten her türlü meslekten güzel ülkem level üstüne level atlıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaş:

hayatını istediği gibi yaşamak isteyen herkesi atın içeri olsun bitsin bu ne yaa nasıl bir ülke olduk arkadaş çok yazık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

