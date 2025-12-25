Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik şikayetler üzerine, il milli eğitim müdürlüklerinden bilgi istedi. Fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesaplarının tek tek kontrol edileceği ve mevzuata uymayanlara disiplin cezası verileceği belirtildi. Bu kararın ardından benzer bir adım da fenomen avukatlar için atılacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN MEB'E VE CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip öğretmenlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve MEB İletişim Merkezi'ne (MEBİM) çok sayıda şikayet geldi. Bakanlık, şikayetlerin artması üzerine 81 il milli eğitim müdürlüğünden fenomen öğretmenler ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi istedi. ülke genelindeki fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesapları incelenecek. İnceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabiliyor. Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, 'kınama cezası' veriliyor. Kınama cezaları ise öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalıyor.

AVUKATLAR İÇİN DE HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye gazetesindeki habere göre; hukuk camiasında etik kurallar ve mesleğin saygınlığını korumaya yönelik yeni düzenlemeler planlanıyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde, baroların desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin bir rehber hazırlanacak. Paylaşımların bilgilendirme mi yoksa reklam niteliği mi taşıdığı ayrıntılı değerlendirilecek. Rehberle, müvekkil mahremiyetini ihlal eden ve mesleğin etik sınırlarını aşan içeriklere karşı daha net bir denetim mekanizması oluşturulması hedefleniyor.