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Eskişehir İnönü'de velilere okul-aile, öğrencilere dijital bağımlılık eğitimi verildi

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Eskişehir İnönü'de velilere okul-aile, öğrencilere dijital bağımlılık eğitimi verildi
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veli ve öğrencilere yönelik eğitim düzenledi. Okul ve Aile eğitiminde ebeveyn katılımının okula uyumu kolaylaştırdığı belirtildi, 10, 11 ve 12. sınıflarla öğretmenlere dijital bağımlılık semineri verildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde veli ve öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

Okulun konferans salonunda velilere verilen "Okul ve Aile" eğitiminde, ebeveyn katılımının öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırdığı belirtildi. Program kapsamında ayrıca 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenlere yönelik "Dijital Bağımlılıkla Mücadele" semineri gerçekleştirildi.

Eğitimlerle, ailelerin bilinçlendirilmesi ve öğrencilerde dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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