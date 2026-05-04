Eskişehir'de Türk Dünyası öğrencilerinin hazırladığı 'Türkçülük Günü' coşku ile kutlandı

Eskişehir'de Türk Dünyası öğrencileri tarafından 'Türkçülük Günü' etkinliği düzenlendi.

'3 Mayıs Türkçüler Günü', Eskişehir'de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı salonunda düzenlendi. 'Türkçüler Günü' programında, Eskişehir'de üniversitelerde okuyan Türk Dünyası öğrencileri gösteriler yaptı ve günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okundu. 'Türkçülük Günü'nün 82. yıl dönümünde, Türk dünyasının birlik ve beraberlik ülküsü meydanlara taşındı, halk oyunları gösterilerini sundu. Sahneye çıkan ozan İsmail Akar ve ekibi programa katılanları türkülerle coşturdu.

Program; Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından düzenlendi. Programda konuşan Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, "Tarihimizin, zengin kültürümüzün ve ortak değerlerimizin güçlü bir ifadesi olan 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkçülük; dar kalıplara sığdırılamayacak kadar kapsamlı, birleştirici ve derin bir düşünce sistemidir. Bu anlayış; dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi ve ortak hafızamızı korumayı esas alırken; adalet, liyakat, bilim, üretkenlik ve çağdaşlaşma gibi evrensel değerlerle de bütünleşir. Diğer yandan, baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden canlandığı, umutların tazelendiği Hıdırellez'i de büyük bir coşku ve heyecanla karşılıyoruz. Bu kadim gelenek; sadece mevsimsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın, dayanışma ruhumuzun ve ortak değerlerimizin güçlü bir ifadesidir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
