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"Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı

'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında eğitim, bilim, kültür ve teknoloji alanlarında iş birliğini güçlendirecek protokolün imza törenine katıldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında eğitim alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan tarafından protokolün kapsamı ve hedeflerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Protokol kapsamında; öğretmen ve öğrencilerin akademik, bilimsel, kültürel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ortak proje ve araştırmalar yürütülmesi, yarışma ve etkinliklerde iş birliği yapılması, akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulması, eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca eğitim, bilim, kültür ve teknoloji alanlarında ortak sempozyum, çalıştay ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi de öngörülüyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki dayanışma ve iş birliğinin eğitim kalitesine önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Yılmaz, üniversitenin sürece verdiği destek ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geleceğe yönelik çalışmalardaki aktif rolünü takdir ettiğini ifade etti. Vali Yılmaz, protokolün Eskişehir'e, öğretmenlere, öğrencilere ve ülkenin geleceğine hayırlı olmasını diledi.

Program, protokolün imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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