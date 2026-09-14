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Eskişehir’de Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası töreni

Eskişehir’de Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası töreni
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Eskişehir’de 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir'de 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katılan öğrenciler ve veliler heyecan dolu anlar yaşadı. Törene Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, kentteki çok sayıda okuldan okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin bir milletin geleceğini şekillendiren en güçlü unsur olduğunu vurgulayan Aydın konuşmasında, "Eğitimde en temel gayemiz; evlatlarımızın kabiliyetleri ve merak alanları doğrultusunda zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimlerine rehberlik ederek milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın öğrencilerle bir araya gelip selamlarken, ortaya renkli ve sıcak görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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