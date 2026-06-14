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AFAD gönüllüsü öğrenciler ilk yardım belgelerini aldı

AFAD gönüllüsü öğrenciler ilk yardım belgelerini aldı
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Eskişehir'de AFAD gönüllüsü öğrenciler, ilk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayarak düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Eskişehir'de AFAD gönüllüsü olan ve ilk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Kız Öğrenci Yurdunda kalan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde gönüllü olarak faaliyet gösteren öğrenciler bir başarıya imza attı. Afet bilincinin artırılması ve olası acil durumlara karşı nitelikli insan kaynağının oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitim programı kapsamında, yurtta kalan öğrencilere teorik ve uygulamalı ilk yardım dersleri verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayarak "İlk Yardımcı" olmaya hak kazanan öğrenciler için bir sertifika töreni düzenlendi. Düzenlenen anlamlı törende, geleceğin ilk yardımcıları olan üniversite öğrencilerine resmi belgeleri, AFAD İl Müdür Vekili Zekai Aydın tarafından takdim edildi. Törende konuşan ve gençlerin afet yönetimindeki rolüne dikkat çeken yetkililer, gönüllülük esasıyla bu eğitimlere katılan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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