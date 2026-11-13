Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 12 Kasım Afet Hazırlık Günü'nde öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 12 Kasım Afet Hazırlık Günü'nde öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de AFAD koordinesinde, 12 Kasım Afet Hazırlık Günü kapsamında okulda öğrenci ve öğretmenlere afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde afet öncesi tedbirler, afet anı davranışları ve tahliye süreçleri uygulamalı anlatıldı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinesinde, "12 Kasım Afet Hazırlık Günü" kapsamında okulda öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Afetlere karşı dirençli toplum oluşturma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen programlar, Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEBAKUB) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Arama Kurtarma Ekibi iş birliğiyle yürütüldü. Uzman ekipler tarafından öğrenci ve öğretmenlere afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ile afet sonrası tahliye süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerle, okul çağındaki gençlerin ve eğitimcilerin muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare24

İran’ı küplere bindirecek fotoğraf
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan cezaevinden çıktı! İlk sözleri: Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum

İmamoğlu'nun avukatı cezaevinden çıktı! İlk sözü kızı oldu
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı17

İçlerinde İmamoğlu'na yakın isim de var! Çok sayıda tahliye kararı
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza