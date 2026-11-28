Eskişehir Beylikova'da TYP personeline protokol eğitimini Şube Müdürü Atmaca verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir Beylikova'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde TYP kapsamında görev yapan personele protokol eğitimi düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Atmaca'nın verdiği eğitimde, resmi ortamlarda uyulması gereken nezaket, iletişim ve davranış kuralları anlatıldı.
Eskişehir'in Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan personele protokol eğitimi verildi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Atmaca tarafından gerçekleştirilen eğitimde, personele resmi ortamlarda uyulması gereken nezaket, iletişim ve davranış kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Program, yapılan anlatımların ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı