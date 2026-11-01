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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, Ölçme Değerlendirme Merkezinde OYSS'yi ele aldı

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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, Ölçme Değerlendirme Merkezinde OYSS'yi ele aldı
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret ederek OYSS hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette sınav süreçleri ve öğrencilere geri bildirim ele alındı; OYSS ile ortak standartların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette; sınav hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini dijital ortamda bütüncül bir yapıya kavuşturan OYSS'nin uygulanması, öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve sınav sonuçlarının analiz edilerek öğrencilere etkili geri bildirimler sunulması konuları ele alındı.

OYSS ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarında ortak standartların güçlendirilmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi ve eğitimde niteliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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