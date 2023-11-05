Erzurum'da öğrencilere çağ kebabı ve kadayıf dolması ikramı

Erzurum'un güney ilçe ve köylerinde eğitim gören öğrencileri öğretmenleri ile birlikte yaz kış demeden gruplar halinde Erzurum'a getirerek güzel bir hafta sonu geçirmelerini sağlayan iş insan Ferit Kaya, bu kez ilçedeki Ali Şeker Kız Kuran kursundaki 60 öğrenciye çağ kebabı ve kadayıf dolması ikram etti. Yemeğe Vali Mustafa Çiftçi de eşlik etti.

Erzurum'un güney ilçe ve köylerinde eğitim gören öğrencileri öğretmenleri ile birlikte yaz kış demeden gruplar halinde Erzurum'a getirerek güzel bir hafta sonu geçirmelerini sağlayan iş insan Ferit Kaya, bu kez ilçedeki Ali Şeker Kız Kuran kursundaki 60 öğrenciye çağ kebabı ve kadayıf dolması ikram etti. Yemeğe Vali Mustafa Çiftçi de eşlik etti.

6 bin öğrenciye masal gibi bir gün yaşattı

Erzurum'un genç iş insanı Ferit Kaya, her yıl olduğu gibi bu yıl da bin öğrenciyi Erzurum'la buluşturma projesini sürdürüyor. Her hafta sonu Karayazı, Hınıs, Tekman ve Karaçoban ilçe ve köylerinde 30- 40 kişilik guruplar halinde minibüslerle Erzurum'a getirttiği öğrencilere masallardaki gibi bir gün yaşatan Kaya, bugüne kadar 6 bin öğrenciye bu imkanı sağladı. Geleneksel hale getirdiği, "Köy çocukları Erzurum'la tanışıyor" projesi bağlamında öğrencileri öğretmenleri ile Erzurum'a getiren Kaya, onlara bizzat kendisi rehberlik ediyor. Öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirip, kış sporlarının yapıldığı tesisleri götüren Kaya, öğrencilere kışın kayak yazın da buz pateni ile kaydırıp güzel bir yemeğin ardından gittikleri alış veriş merkezlerinin oyun parklarında saatlerce eğleniyorlar. Unutulmaz bir günün ardından ilçe ya da köylerine dönen öğrenciler Ferit ağabeylerinin boynuna sarılıp teşekkür ediyor.

Erzurum'un lezzetini ilçeye taşıdı

Ferit Kaya, Karayazı ilçedeki Ali Şeker Kız Kuran kursundaki 60 öğrenciye Erzurum'un vazgeçilmez lezzetlerinden olan cağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı ile buluşturdu. Kuran kursunda öğrencilere verilen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi ve çok sayıda davetli de eşlik etti. Ferit Kaya, ilçe ve köylerindeki öğrencilerle bağını ölene kadar koparmayacağını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda bine yakın öğrenciyi şehir götürüp onlara muhteşem bir gün yaşatacağını belirten Kaya, "Cumhuriyetimizin büyük bir gururla 100'üncü yılını kutladığımız bu günlerde millet olarak huzur ve barışa ihtiyacımızın olduğu günlerden geçiyoruz. Bu dönemde birlik, beraberlik, güçlü ve dayanışma içerisinde olmaya ihtiyacımız var. Türkiye güçleniyor ve kalkınıyor. Kalkındıkça da düşmanlarımız artıyor. Bunun için siz gençlerin ve bizlerin daha çok çalışması ve üretmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yemeğe katılan Vali Mustafa Çiftçi, eğitime katkılarından dolayı iş insanı Ferik Kaya'ya teşekkür etti - ERZURUM