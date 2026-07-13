Haberler

LGS tercih süreci ve yaz dönemi destek eğitimlerine yerinde inceleme

LGS tercih süreci ve yaz dönemi destek eğitimlerine yerinde inceleme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunu ziyaret ederek LGS tercih sürecindeki öğrenci ve velilerle bir araya geldi, rehberlik çalışmalarını değerlendirdi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunu ziyaret ederek bu yıl ortaokuldan mezun olan ve liselere yerleştirme sürecindeki öğrenciler ile velilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okul müdürü ve rehber öğretmenlerden okulun 2026 LGS sonuçları ve tercih sürecine ilişkin yürütülen rehberlik çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, öğrencilerin doğru tercihler yapabilmeleri adına sunulan danışmanlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Ardından yaz tatili döneminde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) devam ederek gelecek yıl LGS'ye hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Ekici, öğrencilere hedeflerinden vazgeçmeden planlı ve düzenli çalışmanın önemini vurgulayarak başarı dileklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Geleceğe emin adımlarla yürüyen tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, tercih döneminin hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor

CHP’de deprem yaratacak gelişme! Özgür Özel'den yeni hamle geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor

Galatasaray ilk transferini yaptı, imzaya geliyor
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Savaşa girmemize ramak kalmış
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi

Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
TOKİ'den önemli uyarı: Sakın kanmayın

TOKİ'den önemli uyarı: Sakın kanmayın
Shane Larkin resmen Fenerbahçe'de

Beklenen transfer resmen duyuruldu
Kızı eşyalarını satışa çıkardı! İşte İlber Ortaylı'nın sahip olduğu ev sayısı

Kızı eşyalarını satıyor! İşte İlber Ortaylı'nın evlerinin sayısı
Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, Saadet Partisi liderine 'evet' dedi

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, o lidere "Evet" dedi