Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında EBYÜ Vakfı toplantısı yapıldı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve üniversite vakfı üyeleri katıldı. Toplantıda vakfın güncel konuları ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında EBYÜ Vakfı toplantısı yapıldı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve üniversite vakfı üyeleri katıldı.
Gerçekleşen toplantıda vakfın güncel konuları ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim