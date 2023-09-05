Erzincan Gençlik Merkezi Üyeleri Minik Öğrencilere Sürpriz Yaptı

Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler, okula uyum süreci için 1 hafta erken başlayan minik öğrencileri palyaço eşliğinde yalnız bırakmadı. Gençlik Merkezi üyesi Abdullah Yılmaz, etkinliğin amacının yeni başlayan öğrencilere destek olmak olduğunu belirtti.

Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler okula uyum süreci için 1 hafta erken başlayan minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri okula yeni başlayan öğrencilere sürpriz yaptı. Ziya Gökalp İlkokuluna giden gençler palyaço eşliğinde minik öğrencileri okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Palyaçoyu karşılarında gören öğrenciler hayretlerini gizleyemedi. Doyasıya eğlenen minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Palyaço kılığına giren Gençlik Merkezi üyesi Abdullah Yılmaz, "Bu çocuklar okula yeni başlıyorlar. Biz de onları yalnız bırakmamak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdik. Önümüzde ki dönem içerisinde inşallah ilçelere ve köy okullarına da ağırlık vereceğiz. Bütün öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Veliler ise yapılan etkinlikten dolayı Gençlik Merkezi üyelerine teşekkür ettiler. - ERZİNCAN