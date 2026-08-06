Erzincan'a Hayırsever Desteğiyle Özel Eğitim Meslek Okulu

Erzincan'da hayırsever desteğiyle yaptırılacak Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu Hizmet Binası için protokol imzalandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen "Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu Hizmet Binası Yapımı Protokol İmza Töreni"ne İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve hayırsever iş insanı İhsan Karakaya katıldı.

Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan merkez Kavakyolu Mahallesi'nde inşa edilecek 8 sınıflık Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu'nun, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için önemli bir eğitim yatırımı olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan özel proje kapsamında yapılacak okulun; 8 sınıflı, 6 bireysel eğitim odası, 1 atölye, 1 uygulama evi, 1 aile eğitim odası, 2 bakım odası, 1 beden eğitimi salonu, 1 müzik-resim sınıfı, 1 dil terapi ve konuşma odası, 1 revir, 1 rehberlik odası, yemekhane ve idari birimlerden oluşacağını belirten Aydoğdu, okulun modern eğitim donanımıyla hizmet vereceğini ifade etti.

Özel Eğitim Meslek Okulu'nun özel ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimine ve mesleki gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Aydoğdu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ekibi ve hayırsever iş insanı İhsan Karakaya başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederek okulun Erzincan'a ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı