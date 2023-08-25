Erzincan'da öğrenciler için 'Askıda kırtasiye' kampanyası

ERZİNCAN - Erzincan'da başlatılan 'Askıda kırtasiye' uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrenciler ücretsiz olarak kırtasiye ürünlerini alabilecek.

'Askıda ekmek' projeleri ile maddi durumları iyi olmayan ailelere destek verilirken, bu projeden esinlenen gönüllü gençler de yaklaşan eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencileri düşünerek 'Askıda kırtasiye' uygulamasını hayata geçirdi. Gönüllü Gençler Derneği tarafından hayata geçirilen kampanyada kırtasiyeden alışveriş yapan vatandaşlar gönüllerinden koptuğu kadarıyla dernek tarafından bırakılan kutuya kırtasiye malzemesi bırakacak. Daha sonra dernek üyeleri tarafından toplanacak olan malzemeler devlet yetkilileri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Kırtasiyede alışveriş yaparken yardım da yapmak isteyen Kerim Oktay, "Yeğenime kırtasiyeden bir şeyler almaya gelmiştim. Kutuyu görünce destekte bulunmak istedim. Elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Herkesi yardım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Dernek üyesi Elif Çilem Altınova ise kampanya hakkında bilgi vererek, "Erzincan Gönüllü Gençler Derneği'ndenim ve dernek olarak her yıl olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bu yıl farkındalık olarak 'İyiliğe var mısın?' diyoruz ve farkındalık olarak kırtasiye kumbarası yaptık. Gönlünüzden ne koparsa kalem, defter, silgi, bu kutunun içine bırakalım ve çocuklarımızı sevindirelim" diye konuştu.

Dernek Başkanı Faruk Kocatürk de devletin belirlediği kişilere yardımları ulaştıracaklarının altını çizerek, "Bu sene eğitim öğretimin yaklaşmasıyla birlikte 'İyiliğe var mısın?' kampanyası başlatarak yerel esnaflarımızın destekleriyle askıda kırtasiye kampanyası başlattık. 20 esnafımızla görüştük ve bizlere desteklerini sağladılar. Günlük esnaflarımızı ziyaret ederek biriken kırtasiye ürünlerini Valiliğin ve Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği ihtiyaçlı öğrencilere dağıtmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Kırtasiye işletmecisi Ferhat Yıldırım ise, "Müşterilerimiz alışverişini yaptıktan sonra gönüllerinden koptuğu kadar malzemeleri alarak bu kutuya bırakacak. Buradan da gönüllü gençler alarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracaklar" ifadelerine yer verdi.