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Erzincan'da 15 Temmuz etkinliği: Polisten Kur'an kursu öğrencilerine milli bilinç eğitimi

Erzincan'da 15 Temmuz etkinliği: Polisten Kur'an kursu öğrencilerine milli bilinç eğitimi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine yönelik anma programı düzenledi. Şekerci İsmail Yalçınkaya Kur'an Kursu'nda 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte, 15 Temmuz'un önemi, milli birlik ve vatan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı. Şehit ve gazilerin fedakarlıklarının anlatıldığı programın ardından öğrencilere hediyeler verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kur'an kursu öğrencilerine yönelik anma programı düzenlendi.

İl Müftülüğüne bağlı Şekerci İsmail Yalçınkaya Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa 100 öğrenci katıldı.

Programda polis ekipleri tarafından öğrencilere 15 Temmuz'un önemi, milli birlik ve beraberlik ile vatan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, şehit ve gazilerin fedakarlıkları anlatılarak öğrencilerde milli bilinç ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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