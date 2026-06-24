Haberler

Gençler yaylada hem izcilik hem maneviyat eğitimi aldı

Gençler yaylada hem izcilik hem maneviyat eğitimi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen izcilik kampında gençler, doğa yaşamı, manevi eğitimler ve takım çalışmalarıyla dolu 3 gün geçirdi.

Erzincan'da düzenlenen izcilik kampında bir araya gelen gençler, doğayla iç içe 3 gün geçirerek çeşitli eğitim ve etkinliklere katıldı.

Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şemseddin Uçar Camii Külliyesi ile Şemseddin Uçar Spor Kulübünce, Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkılarıyla Refahiye ilçesindeki Dumanlı Yaylası İzcilik Kampı gerçekleştirildi.

2 gece 3 gün süren kamp programında öğrenciler, doğa şartlarında yaşam becerileri kazanırken sosyal, kültürel ve manevi içerikli faaliyetlere katıldı.

Kampın ilk gününde Sivas'tan gelen izci gruplarıyla bir araya gelen gençler, çeşitli etkinliklerle kaynaşma fırsatı buldu. Katılımcılar daha sonra kamp alanında temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Öğrencilerin konaklayacağı alanların belirlenmesinin ardından mutfak ve nöbet görevleri planlandı. Ormanlık alandan çevreye zarar verilmeden toplanan kuru dallarla kamp ateşi yakıldı.

Program kapsamında açık alanda oluşturulan namazgahta beş vakit namaz cemaatle kılınırken, çeşitli sohbet ve eğitim programları düzenlendi. Gençlere temizlik, abdest, namaz, sofra adabı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi konularında bilgiler verildi.

Kamp boyunca öğrenciler çadır kurma, ateş yakma, semaver hazırlama ve çay demleme gibi uygulamalı faaliyetlere katıldı. Ayrıca doğa yürüyüşleri ve parkur etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde nöbet sistemiyle kamp alanının güvenliğini sağlayan gençler, sorumluluk alma ve ekip çalışması konusunda deneyim kazandı.

Akşamları kamp ateşi etrafında ilahi ve marşların seslendirildiği etkinliklerde öğrenciler bir araya gelirken, sabahları düzenlenen bayrak törenleriyle program devam etti.

Yetkililer, kampın gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra paylaşma, dayanışma ve sorumluluk bilincinin güçlenmesine de katkıda bulunduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı

Trump'a büyük şok! Bu kararın çıkmasını hiç beklemiyordu
ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı

İsrail'de dikkat çeken hareketlilik
Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum'daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi'den

Ünlü modacı da Bodrum'daki fiyatlara isyan etti

TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti