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Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi'nde 49 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi

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Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi'nde 49 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi
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Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi çalışanları ve sakinlerinden 49 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitimle trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı.

Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi çalışanları ve sakinlerinden oluşan 49 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında düzenlenen eğitimde, katılımcılara trafik güvenliğine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Huzurevi çalışanları ve sakinlerinin katıldığı eğitim, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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