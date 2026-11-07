Erzincan AFAD, polis ve akademi personeline afet ve yangın eğitimi verdi

Erzincan AFAD, polis ve akademi personeline afet ve yangın eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Erzincan'da AFAD eğitmenleri tarafından Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi. Eğitimlerde afetlere karşı alınacak önlemler ve yangın güvenliği anlatıldı, afet bilinci ve hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.
Erzincan'da Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara afetlere karşı alınması gereken önlemler ve yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı.
Eğitimlerde afet bilincinin artırılması ve yangınlara karşı hazırlıklı olunmasının önemi üzerinde duruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı