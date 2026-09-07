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ERÜ’de lisansüstü mezuniyet sevinci yaşandı

ERÜ’de lisansüstü mezuniyet sevinci yaşandı
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından enstitülerden mezun olan lisansüstü öğrencilere mezuniyet töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından enstitülerden mezun olan lisansüstü öğrencilere mezuniyet töreni düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, akademisyenler ve mezun öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu belirterek, "Ülkemize ve tüm insanlığa hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece sağlıkta değil, bugün Mühendislik Fakültesimiz çevreci çalışmalarında yapay zeka süreçleriyle vizyonlar ortaya koyarken, Ziraat Fakültemizde gıda arz güvenliği süreçlerindeki çalışmalarımızla, sosyal fakültelerimizin ortaya koymuş olduğu kendi alanlarındaki etkin çalışmaları ile zirveye kök salan ve zirvede olan bir üniversite olarak Erciyes Üniversitesi'nin anılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Konuşmasında lisansüstü Eğitimin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, mezunları ve ailelerini de tebrik etti.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç ise, törende yaptığı konuşmada tören kapsamında 250 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, mezunları tebrik etti.

Tören; Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde eğitimini tamamlayan doktora ve yüksek lisans öğrencilerine düzenlenen doktora ve yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlayan öğrencilere diplomalarının verilmesi ve keplerin havaya atılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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