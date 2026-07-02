ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi ; 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi. Program kapsamında 500 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 2. Hava Bakım Fabrika Müdür Vekili Albay Hasan Şimşek, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, törenin açılışında yaptığı konuşmada ERÜ'nün bilimsel ve teknolojik alanlarda sadece sağlıkta değil, mühendislikte, ziraatta, sosyal alanlarda ver her alanda kendinden söz ettiren bir dünya üniversitesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde güçlü bir ülke olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Türkiye geldiği noktada, savunma sanayindeki gücü ortadadır. Ancak bunun devamlılığı, bunun daha da güçlenmesi için siz gençlerimize çok ihtiyacımız var. Lütfen kendinizi her daim yenilemeye her gelişmeye karşı, çalışma içerisinde olmaya ve sadece ülkemizde değil, uluslararası meslek erbabı olarak kendinizi dünya sahnesinde tutmaya lütfen özen gösterin. Çünkü şunu unutmayın diploma her şey değil. Bundan sonraki hayatınızdaki öğrenmeler bu manada sizlere ve ülkemize çok katkı sağlayacaktır. Lütfen ülkemizi sevelim ve sizlerin ülke sevgisinin artması son derece stratejik bir öneme sahiptir."

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ise yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek; "Bugün havacılık ve özel teknolojileri ülkelerin bağımsızlığını ve rekabet gücünü belirleyen en stratejik alanlarından biridir. İnsansız hava araçları, milli hava parkurları, uydu sistemleri hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Ülkemiz de milli teknoloji hamlesi doğrultusunda bu alanlarda önemli başarılara imza atmaktadır. Sizler de bundan sonra bu başarıların devamını sağlayacak mühendisler, yöneticiler ve havacılık profesyonelleri olacaksınız" diye konuştu. Konuşmaların ardından fakülte birincisi, Murathan Çataloluk, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmalarıyla son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı