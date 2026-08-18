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Pozantı'da tır tamiri faciası: 62 yaşındaki adam iki tır arasında sıkışarak öldü

Pozantı'da tır tamiri faciası: 62 yaşındaki adam iki tır arasında sıkışarak öldü
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Adana Pozantı'da tırın stop lambasını tamir ettiren 62 yaşındaki Aykut Turan, geri manevra yapan başka bir tırın çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Elektrik ustası son anda kurtuldu, sürücü gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın arka stop lambasını tamir ettiren 62 yaşındaki adam, başka bir tırın geri manevra ile çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak can verdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Pozantı ilçesindeki oto sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 FF 975 plakalı tırın arka stop lambasını bir elektrik ustasına tamir ettiren 62 yaşındaki Aykut Turan, bu sırada arkadan gelen 33 FH 767 plakalı tırın çarpması sonucu iki tır arasında sıkıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan Turan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın stop lambasını tamir eden elektrik ustasının ise kazadan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aykut Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazaya sebep olan 33FH 767 tırın sürücüsü Mehmet E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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