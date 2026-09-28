Haberler

EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKNOFEST 2026'da 4 Türkiye derecesi kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKNOFEST 2026'da 4 Türkiye derecesi kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TEKNOFEST 2026'da 4 Türkiye derecesi kazandı. Kaynakçılıkta ilk üç dereceyi alan ve Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı'nda üçüncü olan öğrenciler, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tebrik edildi.

Eskişehir Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışması'nda farklı kategorilerde 4 Türkiye derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda Eskişehir temsilcileri önemli derecelerle döndü. Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sergiledikleri projeler ve mesleki becerileriyle iki farklı kategoride toplam dört Türkiye derecesi kazandı.

Kaynakçılık alanında ilk üç derece Eskişehir'in oldu

Lise seviyesinde gerçekleştirilen Kaynakçılık Kategorisi'nde Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilk üçe ambargo koydu. Danışman öğretmenliğini Yasin Semih Altın'ın yaptığı LAV Takımı Türkiye birincisi olurken; danışman öğretmen İsa Bekdemir rehberliğindeki ARK Takımı Türkiye ikinciliği, danışman öğretmen Habip Hönül yönetimindeki ES KAYNAK Takımı ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı'nda da derece geldi

Öğrencilerin bir diğer başarısı ise Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama Kategorisi'nde gerçekleşti. Danışman öğretmen Cumali Çağlar'ın rehberliğinde yarışmaya katılan PANOTECH Takımı, jüri değerlendirmeleri sonucunda Türkiye üçüncüsü olarak podyuma çıktı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tebrik mesajı yayımladı

Elde edilen derecelerin ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tebrik mesajı paylaştı. Mesleki eğitimin önemine vurgu yapılan açıklamada; öğrencileri, danışman öğretmenleri ve emeği geçen eğitim çalışanlarını kutlayarak başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Sırbistan'da dengeler değişti! Aleksandar Vucic istifa etti

Ülkede dengeler değişti! Cumhurbaşkanı istifa etti
Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Tartışmalara o da dahil oldu! Yeşim Salkım: Dolandırıldım
Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

Eski oda arkadaşını bıçakladı! Sonra 112'yi kendisi aradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de babasının kucağındaki 3 yaşındaki Kaan'ın başına kaya düştü! Minik çocuk kurtarılamadı

Babasının kucağındaydı! 3 yaşındaki Kaan'ın başına kaya düştü
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş mi bırakacak? EGM'den resmi açıklama geldi
Trump'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı

Trump coştu! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Rize'de dumanlar yükselen otomobile TIR çarptı! Baba, eşini ve 5 yaşındaki kızını saniyeler önce araçtan indirmişti

Önce eşini ve kızını indirdi! Saniyeler sonra TIR çarptı
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum

Cezaevine girip kameralar önünde tehdit etti: Seni öldürmek istiyorum