EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKNOFEST 2026'da 4 Türkiye derecesi kazandı

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Eskişehir Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışması'nda farklı kategorilerde 4 Türkiye derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda Eskişehir temsilcileri önemli derecelerle döndü. Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sergiledikleri projeler ve mesleki becerileriyle iki farklı kategoride toplam dört Türkiye derecesi kazandı.

Kaynakçılık alanında ilk üç derece Eskişehir'in oldu

Lise seviyesinde gerçekleştirilen Kaynakçılık Kategorisi'nde Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilk üçe ambargo koydu. Danışman öğretmenliğini Yasin Semih Altın'ın yaptığı LAV Takımı Türkiye birincisi olurken; danışman öğretmen İsa Bekdemir rehberliğindeki ARK Takımı Türkiye ikinciliği, danışman öğretmen Habip Hönül yönetimindeki ES KAYNAK Takımı ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı'nda da derece geldi

Öğrencilerin bir diğer başarısı ise Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama Kategorisi'nde gerçekleşti. Danışman öğretmen Cumali Çağlar'ın rehberliğinde yarışmaya katılan PANOTECH Takımı, jüri değerlendirmeleri sonucunda Türkiye üçüncüsü olarak podyuma çıktı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tebrik mesajı yayımladı

Elde edilen derecelerin ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tebrik mesajı paylaştı. Mesleki eğitimin önemine vurgu yapılan açıklamada; öğrencileri, danışman öğretmenleri ve emeği geçen eğitim çalışanlarını kutlayarak başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı