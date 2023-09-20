Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, 'İnsana Yolculuk' Konferansında Vatandaşlarla Buluştu

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi ve Ressam Ahmet Sula, "İnsana Yolculuk" isimli konferansta vatandaşlarla bir araya geldi. Mesleki yaşamı ve vatan sevdasını katılımcılara aktaran Sula'nın 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimiyle ilgili hazırladığı video da izlendi.

Osmaniye Valiliği öncülüğünde Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsana Yolculuk" konferansı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi ve Ressam Ahmet Sula, yaptığı konuşmada mesleki yaşam ve vatan sevdasını farklı anekdotlarla katılımcılara aktardı. Sula, konferansın sonunda 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimiyle ilgili bir video izletti. Darbe girişimi sırasında çekilen görüntüleri katılımcılar pür dikkat izledi.

Emniyet müdürlüğü döneminde ve sanatçı ruhuyla şahit olduğu kıssadan hisselerle yola çıkarak tamamladığı konferansın sonunda katılımcılara önemli mesajlar ileten Sula, "Allah'ın lütfettiği devletimin bahşettiği rütbe, makam ve konumlarla ilgili ülkemin ve insanlığın geleceği olan gençlere nasıl faydalı olabilirim diye gece gündüz akıl ve kalp yoran bir kardeşinizim. Biz ve bizim gibilerin siz ve sizin gibi insanlarla buluşması gerekiyor. İşte sevgili öğrenciler yarın bir gün okulları bitirip bazı mesleklere atılacaksınız. Oraya sizleri bugünden hazırlayabilmek adına bizlerden özellikle yöneticilerde üç güzel ahlak olmalıdır. Birincisi feraset olmalıdır. Okuyabilecek, görebilecek. İkincisi basiret olacak. Yani fark edebilecek. Bu işi en iyi kim yapar. Üçüncüsü de cesaret. Gereğini yapacak, etkinliği düzenleyeceğiz. Salon hazır, kitle hazır, sen hazır ben hazır, işte bu üç güzellik olmasıydı biz buluşamazdık. Bundan dolayı da Osmaniye'de görev yapan yöneticilerimiz sizler de iyiki varsınız. Alıştığınız emniyet müdürü profilinin dışındayım. Bu coğrafya, şu çorak topraklar ve şu çileli vatan bana şunu öğretti; burada mesele insanın kalbine dokunabilmektir. Gerçekten sevmek ve sevilebilmektir. Roma'da bir resim sergim vardı, bir tane İtalyan geldi. Tepeden tepeden konuşuyormuş gibi anlattı bana. Dedi ki 'Ben Roma'nın en büyük galerisinin 10 yıl direktörlüğünü yaptım. Dünya çapında 200 sergi açtım.' Epeyce konuştu. Tercümanımız vardı. Tercümana dedim ki 'Sorun bakalım anlatacakları bitti mi?' Sordu, 'Evet bitmiş' dedi. Ona söyle dedim. Anlattıklarından daha fazlasını bulacağı bir sanatçı ve sanatıyla tanışacak, bunu kendisine söyle dedim. Tercüman çevirdi. Adam bir resimlere baktı, bir bana baktı ve doğru söylüyor dedi. Şu anda bir ego kastım. Bunu neden yaptım sizce? Çünkü toprağıma, vatanıma, milletime, sanatına, felsefesine güvendiğim için yaptım. Ne mesaj vermek istiyorum? Sevgili gençler öyle necip bir toplumun torunlarıyız ki ecdadımız, tarihimiz, vatanımızı fark ettikçe şunu fark edecek ve sizde fark ettirmeye çalışacaksınız" diye konuştu.

Konferansın sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş tarafından Ahmet Sula'ya çeşitli hediyeler takdim edildi. - OSMANİYE