Emirdağ'da taşımalı eğitim için toplantı yapıldı, servis sorunları ele alındı

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve eğitim-öğretim sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Emirdağ Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya: İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Pınar ve taşıma merkezi okul müdürleri katıldı. Toplantıda, 'Taşımalı eğitim uygulamaları, öğrenci ulaşım süreçleri, servis hizmetlerinin işleyişi, karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirler' ele alındı. Okul müdürlerinin görüş ve önerileri değerlendirildi. Eğitim hizmetlerinin; daha güvenli, düzenli ve verimli yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Öğrencilerin; güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim kurumlarına ulaşmalarının önemine değinildi. Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrencilerin eğitim süreçlerini destekleyen çalışmalarını ve taşımalı eğitim hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı