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Emet İlçe Müftülüğü, KYK Yurdu bahçesinde manevi danışmanlık standı kurdu

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Emet İlçe Müftülüğü, KYK Yurdu bahçesinde manevi danışmanlık standı kurdu
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Kütahya Emet'te yeni eğitim-öğretim dönemi dolayısıyla İlçe Müftülüğü, KYK Yurdu bahçesinde gençlik hizmetleri ve manevi danışmanlık tanıtım standı kurdu. İlçe Müftüsü Umur Balcı da standı ziyaret ederek manevi danışmanlardan bilgi aldı ve teşekkür etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla İlçe Müftülüğünce tarafından KYK Yurdu bahçesinde gençlik hizmetleri ve manevi danışmanlık faaliyetlerinin tanıtıldığı stant kuruldu.

Emet İlçe Müftülüğü tarafından kurulan stantta, öğrencilere yönelik yürütülen gençlik hizmetleri ve manevi danışmanlık çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.Emet İlçe Müftüsü Umur Balcı da standı ziyaret ederek Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Ferhat Yıldırım ve KYK Yurdu Manevi Danışmanı Özlem Yıldırım ile bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müftü Balcı, manevi danışmanlara gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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