Elazığ'da AFAD Gönüllülerine Afet Müdahale Eğitimi Veriliyor
Elazığ'da AFAD gönüllülerine yönelik düzenlenen eğitim programı, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla sürüyor. İlk günde hafif arama kurtarma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilirken, katılımcıların muhtemel afetlerde daha etkin görev alabilmeleri hedefleniyor. Eğitimlerin, toplumun hazırlık ve müdahale gücünü artıracak uygulamalarla devam edeceği bildirildi.
Elazığ'da AFAD Gönüllülerine yönelik düzenlenen eğitim programı sürüyor.
Elazığ'da AFAD Gönüllülerine yönelik düzenlenen eğitim programı, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla devam ediyor. Eğitimin ilk gününde gönüllülere hafif arama ve kurtarma konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılırken, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların tanıtımı gerçekleştirildi.
Afetlere hazırlık ve müdahale konusunda gönüllülerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen eğitimlerde, uygulamalı çalışmalarla katılımcıların muhtemel afet durumlarında daha etkin görev alabilmelerine yönelik yetkinlikleri geliştiriliyor.
Destek AFAD Gönüllülerine yönelik eğitimlerin, afet ve acil durumlara karşı toplumun hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak uygulamalarla devam edeceği bildirildi.