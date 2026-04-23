Elazığ'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, valilik binası önündeki çelenk sunma töreninin ardından Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programıyla sürdü. Yoğun katılımla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla start aldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törende, Elazığ Anaokulu ve Koç İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ront gösterileri sunuldu. Program kapsamında Koç İlkokulu öğrencileri şiir dinletisi gerçekleştirirken, Koç İlkokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu halk oyunları ekipleri sahne aldı. Geleneksel çocuk oyunları gösterisinin de yer aldığı etkinlikte, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Tören, ödül takdiminin ardından gerçekleştirilen kapanış seremonisiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı